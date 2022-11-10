Роскошный алый: Нетребко в клетчатом пальто с меховыми рукавами и берете прогулялась по венскому лесу

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой оперной певицей. Она не скрывает, что живет давно в Австрии, хотя еще 10 лет назад у нее была квартира в Санкт-Петербурге. Теперь в Россию она приезжает редко. В этом году артистка гастролировала в Италии, Израиле и других странах. Недавно она провела несколько недель в Испании.
Лишь на днях Анна гуляла по Мадриду с сыном Тьяго. Она отметилась в разных образах. Певица щеголяла в леопардовых брюках, а также успела покрасоваться в модном тренче. А теперь она вернулась в Вене.
10 ноября Анна отправилась в горы. Она решила прогуляться и насладиться осенними пейзажами. Оперная дива облачилась в клетчатое пальто без рукавов и перчатки в тон. Лук также дополняли берет в тон и сумочка. Артистка решила добавить изюминку в образ, прицепив меховые рукава. Она призналась, что ее восхитил венский лес.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее броским аутфитом. Многие ее осыпали комплиментами. Примечательно, что Анна собрала целую коллекцию луков. В ее гардеробе есть брендовые вещи и наряды из масс-маркета. «Просто сияете», «Какой оригинальный наряд», «У вас талант к сочетанию цветов», «Эти меховые рукава! Красотища», «Красная шапочка наша», — стали писать пользователи Сети.