Роскошный алый: Нетребко в клетчатом пальто с меховыми рукавами и берете прогулялась по венскому лесу

10 ноября Анна отправилась в горы. Она решила прогуляться и насладиться осенними пейзажами. Оперная дива облачилась в клетчатое пальто без рукавов и перчатки в тон. Лук также дополняли берет в тон и сумочка. Артистка решила добавить изюминку в образ, прицепив меховые рукава. Она призналась, что ее восхитил венский лес.

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