«Они переобуются»: Джигурда призвал простить опальных Пугачеву и Галкина*

После переезда в Израиль на Аллу Пугачеву и Максима Галкина* обрушилась волна негатива. Примадонну и ее супруга пристыдили за то, что они не поддержали родную страну в сложное время, а сбежали за границу.
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Раскритиковали пару и многие коллеги по шоу-бизнесу. А вот Никита Джигурда воздержался от громких высказываний. По его мнению, звезды скоро изменят свое мнение.
«Не исключаю, что они "переобуются". Макс и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа», — высказался артист.
Джигурда призвал общественность простить сбежавших знаменитостей, если они об этом попросят.
«Многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию», — подытожил Никита в беседе с АиФ.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.