«Они переобуются»: Джигурда призвал простить опальных Пугачеву и Галкина*

После переезда в Израиль на Аллу Пугачеву и Максима Галкина* обрушилась волна негатива. Примадонну и ее супруга пристыдили за то, что они не поддержали родную страну в сложное время, а сбежали за границу.

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Раскритиковали пару и многие коллеги по шоу-бизнесу. А вот Никита Джигурда воздержался от громких высказываний. По его мнению, звезды скоро изменят свое мнение.