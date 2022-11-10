«Как мало для счастья нужно»: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова в домашней обстановке

На этот раз Савельева решила заснять трехлетнего сына, который лежал на диване в гостиной. Мальчик был увлечен новой игрушкой. В его руках был мини-вентилятор с подсветкой. У Леона заметно отрасли волосы. Он накрылся пледом.

«Как мало для счастья нужно ребенку! Новая игрушка», — отметила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».