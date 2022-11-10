«Он ненавидит актеров»: Собчак разболтала тайну Богомолова

Ксения Собчак уже задумалась над тем, какую профессию выбрать для своего сына Платона. Телеведущая призналась, что не хочет отдавать наследника в шоу-бизнес.

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«Мне бы не хотелось, чтобы сын становился артистом, потому что это профессия развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает», — поделилась Ксения.

При этом теледива подчеркнула, что не будет давить на сына и поддержит его выбор профессии. Как относится в решению Собчак папа Платона (Максим Виторган) неизвестно, а вот нынешний супруг звезды (Константин Богомолов) его поддерживает.