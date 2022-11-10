Фаворитка Тимати в шоу «Холостяк» Мария Вебер родила ребенка в Майами

Мария Вебер, Иван Колобов и их сын

Мария Вебер родила сына. Фото: соцсети

Мальчика решили назвать редким именем.

У бывшей участницы шоу «Холостяк» Марии Вебер родился сын. Девушка и ее молодой человек Иван Колобов сообщили эту радостную новость в социальной сети.

Мария опубликовала видео, снятое в клинике перед появлением малыша на свет, а также показала самого кроху.

«Ты такой удивительный, наш Мир», - написала Вебер.

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Известно, что роды проходили в американской клинике Mount Sinai в Майами. Иван все время был рядом со своей любимой и даже спал  на раскладушке в ее палате. Сейчас он активно привыкает к роли отца и Маша удивляется, насколько у него это хорошо получается.

«Как по-новому для меня открылся Ваня в новой роли - папы. Обязательно об этом напишу и расскажу», - пообещала Вебер.

 

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