Фаворитка Тимати в шоу «Холостяк» Мария Вебер родила ребенка в Майами

У бывшей участницы шоу «Холостяк» Марии Вебер родился сын. Девушка и ее молодой человек Иван Колобов сообщили эту радостную новость в социальной сети.
Мария опубликовала видео, снятое в клинике перед появлением малыша на свет, а также показала самого кроху.
«Ты такой удивительный, наш Мир», - написала Вебер.
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Известно, что роды проходили в американской клинике Mount Sinai в Майами. Иван все время был рядом со своей любимой и даже спал на раскладушке в ее палате. Сейчас он активно привыкает к роли отца и Маша удивляется, насколько у него это хорошо получается.
«Как по-новому для меня открылся Ваня в новой роли - папы. Обязательно об этом напишу и расскажу», - пообещала Вебер.