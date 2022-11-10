Фаворитка Тимати в шоу «Холостяк» Мария Вебер родила ребенка в Майами

У бывшей участницы шоу «Холостяк» Марии Вебер родился сын. Девушка и ее молодой человек Иван Колобов сообщили эту радостную новость в социальной сети.

Мария опубликовала видео, снятое в клинике перед появлением малыша на свет, а также показала самого кроху.

«Ты такой удивительный, наш Мир», - написала Вебер.

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