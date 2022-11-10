«Не такой уж сильный гнев был»: профайлер оценил скандальную выходку Киркорова

На днях вокруг Филиппа Киркорова разгорелся новый скандал. Певец отхлестал букетом роз своего охранника прямо во время концерта, спустившись со сцены. Зрители проигнорировали инцидент, продолжив наблюдать на выступлением.

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Профайлер Илья Анищенко прокомментировал поведение поп-короля в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. По его мнению, артист пришел в состояние гнева, когда начал бить сотрудника, и не успокоился, возвращаясь к сцене.