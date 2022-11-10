«Хорошая баба, неглупенькая»: Миро похвалила увеличившую грудь жену Диброва

В последнее время Полина Диброва заметно преобразилась. 34-летняя супруга Дмитрия Диброва сначала похудела до 60 килограммов, а затем увеличила грудь до четвертого размера.

Лена Миро предположила, почему модель решилась на пластическую операцию.