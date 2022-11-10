«Хорошая баба, неглупенькая»: Миро похвалила увеличившую грудь жену Диброва

В последнее время Полина Диброва заметно преобразилась. 34-летняя супруга Дмитрия Диброва сначала похудела до 60 килограммов, а затем увеличила грудь до четвертого размера.
Лена Миро предположила, почему модель решилась на пластическую операцию.
«Пару лет назад дедушка Дибров перенес инсульт. Все переживали, как он там, но муж Полины все-таки оправился и не умер. Его молодая жена посмотрела на это дело и решила подумать о будущем», — написала блогерша.
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Акула пера похвалила молодую жену телеведущего. Правда, в своей неповторимой манере.
«Хорошая баба Полинка! Не глупенькая, как думали многие. Испугалась за мужа, решила его порадовать напоследок своим внешним видом. Или просто задумалась о будущем и прихорошилась», — подытожила Миро.
По материалам сайта lena-miro.ru.