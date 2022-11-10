Ультракороткое платье Виктории Лопыревой задралось в кресле косметолога (фото)

Модель Виктория Лопырева, некоторое время назад вернувшаяся в Дубай, в четверг поделилась со своими подписчиками видео из салона красоты, куда она приехала, чтобы сделать маникюр.

Виктория сидела в комфортном кресле, вытянув в сторону камеры длинные ноги. Ее шелковое мини-платье желтого цвета в тот момент задралось так сильно, что стало похоже на майку.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».