Ультракороткое платье Виктории Лопыревой задралось в кресле косметолога (фото)

Модель Виктория Лопырева, некоторое время назад вернувшаяся в Дубай, в четверг поделилась со своими подписчиками видео из салона красоты, куда она приехала, чтобы сделать маникюр.
Виктория сидела в комфортном кресле, вытянув в сторону камеры длинные ноги. Ее шелковое мини-платье желтого цвета в тот момент задралось так сильно, что стало похоже на майку.
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Виктория Лопырева в мини-платье. Фото: соцсети
Подписчики звезды заметили, что на безымянном пальце Виктории уже давненько не видно обручального кольца, точно так же, как рядом с ней не видно мужа — Игоря Булатова. А жив ли еще этот брак, задаются вопросом наблюдатели.
Напомним, что в конце 2019 года, когда Виктория и бывший зять президента группы компаний «Ташир» расписались, журналистка Ксения Собчак заявила, что инсайдеры дают этой паре всего один год. Все тогда считали, что Лопырева бросит супруга как только поймет, что у него нет тайных банковских счетов с миллионами долларов. Тем не менее, прошло уже три года, а модель до сих пор не попала в число «разведенок».