Никаких блесток и шпилек: Алсу в футболке и юбке макси отметилась на яхте в Дубае с женой Мартиросяна

Алсу является известной исполнительницей. Уже больше 20 лет она выступает на сцене. Певица продолжает следить за фигурой, а также остается иконой стиля миллионов поклонников. Она в этом году отметила 39-летие. Примечательно, что артистка на сцене выступает в роскошных платьях, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в пальто, джинсах и кожаных брюках.
Этой осенью Алсу не раз выступала на сцене и даже пела со Львом Лещенко. А на днях певица улетела отдыхать в Дубай. Там она проводит время с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Если ранее артистка красовалась в вечернем аутфите, то теперь она предстала в простом луке.
На этот раз Алсу предстала на борту яхты. Она отметилась с футболкой, завязанной на узел, и черной юбке макси. Певица собрала волосы в пучок.
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Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
«Мой Жанник — человек, с которым легко можно ехать в длительный отпуск или даже кругосветное путешествие.
Представляете, ни одной вредной привычки! Не курит, не пьет, матом не ругается, на ночь не кушает, иногда вообще не кушает, разговаривает тихо, долго не спит, быстро собирается, никогда не капризничает, ноги длинные, красивые, любят много ходить! Повезло же тебе, Гарик», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Однако некоторые посчитали, что она поправилась или наряд не самый удачный.