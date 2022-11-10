Никаких блесток и шпилек: Алсу в футболке и юбке макси отметилась на яхте в Дубае с женой Мартиросяна

Этой осенью Алсу не раз выступала на сцене и даже пела со Львом Лещенко. А на днях певица улетела отдыхать в Дубай. Там она проводит время с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Если ранее артистка красовалась в вечернем аутфите, то теперь она предстала в простом луке.

На этот раз Алсу предстала на борту яхты. Она отметилась с футболкой, завязанной на узел, и черной юбке макси. Певица собрала волосы в пучок.

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