«Вот это бидоны!»: молодая жена Диброва бесстыдно показала результат увеличения груди

Многие знаменитости до последнего скрывают свои пластические операции. А вот 34-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина честно рассказала о ней сразу, как только сделала.
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Девушка призналась, что увеличила грудь до четвертого размера. Операция прошла месяц назад, поэтому Полина уже успела как следует оценить новые формы. Она продемонстрировала их поклонникам, надев черный спортивный лиф.
«Я абсолютно счастлива тому результату, который увидела в зеркале! Вот так у нас. Как вам красота?» — обратилась Диброва к аудитории.
Пользователи Сети активно отреагировали.
«Вот это бидоны! Очень непривычно выглядите с ними»; «Зачем издеваться над собой и впихивать силикон, у вас же была красивая грудь?»; «Класс»; «Не слушайте никого! Роскошно смотритесь. И вообще, главное, чтобы вы сами были довольны», — написали они.
Полина Диброва. Фото: соцсети