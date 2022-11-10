«Вот это бидоны!»: молодая жена Диброва бесстыдно показала результат увеличения груди

Многие знаменитости до последнего скрывают свои пластические операции. А вот 34-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина честно рассказала о ней сразу, как только сделала.

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Девушка призналась, что увеличила грудь до четвертого размера. Операция прошла месяц назад, поэтому Полина уже успела как следует оценить новые формы. Она продемонстрировала их поклонникам, надев черный спортивный лиф.