«Прикол не надо было устраивать»: Самбурская пожалела о провокации Бородиной

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская заявила о сочувствии Ксении Бородиной.
Знаменитость призналась, что не хотела обижать телеведущую шесть лет назад. Настасья уверяет, что не знала о подлости экс-возлюбленного Ксении.
По словам Самбурской, Омаров хотел задеть Бородину. Поэтому и разыграл романтические отношения с актрисой.
«Он со мной общался, потому что был проект. Я знала только его сторону, не думала, что у нее какие-то эмоции… Он так все представлял, что в этом нет никакой проблемы. Мне казалось, что это весело. Сейчас понимаю, что он прилетел в Испанию конкретно за этим. Ему нужно было позлить жену», — заявила Самбурская.
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«Я с ним не спала. Моя совесть абсолютно чиста! Да, наверное, этот прикол не надо было устраивать. Сейчас я бы этого не сделала. Но мне не кажется, что я совершила супертяжкий грех. У меня были и посерьезнее грехи», — добавила актриса в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».