«Прикол не надо было устраивать»: Самбурская пожалела о провокации Бородиной

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская заявила о сочувствии Ксении Бородиной.

Знаменитость призналась, что не хотела обижать телеведущую шесть лет назад. Настасья уверяет, что не знала о подлости экс-возлюбленного Ксении.

По словам Самбурской, Омаров хотел задеть Бородину. Поэтому и разыграл романтические отношения с актрисой.