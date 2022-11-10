«Ему все сходит с рук, но переходить черту не стоит»: таролог предостерегла Киркорова

В последнее время вокруг Филиппа Киркорова постоянно бушуют скандалы. За считанные дни поп-король успеть публично оскорбить Наргиз Закирову, назвав «уродиной», появиться на сцене в колготках и отхлестать своего охранника букетом роз прямо во время концерта.
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В беседе с порталом Teleprogramma.pro о поведении артиста высказалась таролог и психолог Марианна Абравитова. Она предположила, что сейчас нервы Киркорова на пределе.
«Он давно находится в нервном состоянии, в связи с общей обстановкой, в связи с тем, что происходит с Пугачевой. Мы знаем, что это человек очень тонкой душевной организации. Крайне обидчивый, вспыльчивый.
Он вошел в такой возраст, когда нервы играют у всех мужчин, а о тех, у кого нервная система итак подвижная, что и говорить. Человек не держит себя в руках в последнее время. Но до пика он еще не дошел», — рассказала специалист.
Марианна посоветовала Филиппу Бедросовичу пройти успокаивающий курс лечения или посетить психотерапевта.
«Если оставлять все так, Киркоров может доиграться, и на него кто-нибудь напишет заявление. Это все сходит с рук, ему все прощается, потому что он — настоящая звезда. Но переходить красную черту не стоит, а он подошел к ней вплотную», — подытожила Абравитова.