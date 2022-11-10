«Ему все сходит с рук, но переходить черту не стоит»: таролог предостерегла Киркорова

В последнее время вокруг Филиппа Киркорова постоянно бушуют скандалы. За считанные дни поп-король успеть публично оскорбить Наргиз Закирову, назвав «уродиной», появиться на сцене в колготках и отхлестать своего охранника букетом роз прямо во время концерта.

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В беседе с порталом Teleprogramma.pro о поведении артиста высказалась таролог и психолог Марианна Абравитова. Она предположила, что сейчас нервы Киркорова на пределе.