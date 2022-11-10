«Чифир в радость»: подписчики Гарика Сукачева поздравляют с днем рождения Михаила Ефремова

Российскому актеру Михаилу Ефремову, в настоящее время отбывающему наказание в белгородской колонии, 10 ноября исполнилось 59 лет. Несмотря на то, что актер находится далеко, многие старые друзья помнят о нем, и в этот день празднуют его день рождения.

Одним из тех, кто поздравил Михаила Олеговича в этот день, стал рок-музыкант Гарик Сукачев.

«С днем рождения любимого друга, выдающегося актера театра и кино Михаила Ефремова!» — написал Сукачев под фотографией именинника, которую опубликовал на своей странице в соцсети.

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