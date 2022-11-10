«Он будет орать от счастья»: Асмус посоветовали вернуться к Харламову

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись около двух лет назад, однако общественность до сих пор с интересом обсуждает их личную жизнь.

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По мнению Лены Миро, сейчас, когда юморист ушел из Comedy Club, актрисе самое время попытаться вернуть его.