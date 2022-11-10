«Я сейчас свободный человек»: Ваня Дмитриенко опроверг слухи об отношениях с Камилой Валиевой

17-летний российский певец Ваня Дмитриенко в четверг решил рассказать своим фанатам о том, что творится в его личной жизни. Поклонники были встревожены новостью о его расставании с Сашей Айс и тем, что недавно парня видели в Казани, где он гулял за ручку с фигуристкой Камилой Валиевой.

Во-первых, певец подтвердил, что он и блогер Саша Айс больше не вместе.

«Да, мы расстались. Да, инициатором разрыва отношений был я. Но совершенные действия, которые привели к окончанию наших отношений, были не с моей стороны. Просто я считаю, что говорить плохо о человеке, которого я очень сильно любил и любил долгое время — это не моя история», — рассказал парень в видео, опубликованном на его странице в соцсети.

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