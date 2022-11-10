«Тянет на двойню!»: фото беременной Фахрийе Эвджен во весь рост облетело Сеть

Фахрийе Эвджен впервые с момента, когда была рассекречена ее вторая беременность, поделилась фото в полный рост. Одной рукой актриса из турецкого сериала «Альпарслан» придерживала камеру, а второй - нежно оглаживала выпуклый животик. Скрывать свое интересное положение жена Бурака Озчивита не видит смыла. Все итак, как говорится, заметно не вооруженным глазом.

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