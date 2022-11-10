«Восстанавливается после операции»: участники «На-На» рассказали о том, куда пропал Бари Алибасов

Участники популярной в 1990-е годы российской группы «На-На» в одном из недавних интервью рассказали о том, как чувствует себя бывший продюсер проекта Бари Алибасов, и чем он сейчас занимается. По их словам Бари Каримович недавно перенес серьезную операцию.

«Ну ничего, восстанавливается. С ним находится человек, который за ним ухаживает, смотрит с медицинской точки зрения и по быту. Он много гуляет, живет в свое удовольствие», - рассказали артисты.

Алибасов, которому летом исполнилось 75 лет, даже сейчас искренне переживает за свою группу и периодически звонит, чтобы узнать у ребят последние новости. Примерно раз в два месяца он и участники группы встречаются лично, сообщает сайт «А теперь внимание».

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