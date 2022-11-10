«Все давно отгоревали»: мама Игоря Сорина оплакивает сына и спустя 24 года после его гибели

Мама Игоря Сорина согласилась пообщаться с журналистами, рассказав о том, что она и спустя 24 года после гибели сына оплакивает его и горюет так же, словно и не прошло два десятка лет. 10 ноября Игорю Сорину могло исполнится 53 года.

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Так, мама солиста группы «Иванушки International» дала понять, что время не лечит. Светлана призналась, что не было и дня, когда бы она не думала о сыне.

«С годами боль утихла, это естественно, но из памяти его не вычеркнуть. Каждый день я живу в этом: просыпаюсь и засыпаю с мыслями об Игоре. Так будет до конца дней. Это только мое, все давно отгоревали, отплакали, все, кроме меня», — призналась Светлана Александровна.

Мама Игоря Сорина не стала скрывать, что ей тяжело жить в одиночестве. Без родных, и особенно без сына.

Игорь Сорин умер в больнице после операции. У певца не выдержало сердце. Всему этому предшествовала трагедия: музыкант выпал с балкона шестого этажа. Все произошло в далеком 1998 году.

По материалам Woman.ru.