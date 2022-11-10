«Эго его раздавит, но будет поздно»: Боня припечатала оскандалившегося Киркорова

На днях вокруг Филиппа Киркорова разгорелся новый скандал. Певец отхлестал букетом роз своего охранника прямо во время концерта, спустившись со сцены. Зрители проигнорировали инцидент, продолжив наблюдать на выступлением.
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Викторию Боню возмутила и выходка поп-короля, и реакция зала.
«Вот про это невежество я всегда и говорю! Люди настолько привыкли, что с ними обращаются невежественно, что для них это уже стало нормой. В любой процветающей стране весь зал бы вышел, никто бы не остался на этом концерте!
Неважно, был ли это его охранник, брат. Это в первую очередь — человек! И этот человек получает при всех по голове цветами! Это страшно, насколько люди себя не ценят и не уважают, приходя на меропрития к таким артистам.
Люди должны понимать, что это также оскорбление их самих. Он их вообще не считает ни за кого! Я тут король! Эго раздавит его, но будет уже поздно», — заявила Боня в беседе с порталом Teleprogramma.pro.