«Эго его раздавит, но будет поздно»: Боня припечатала оскандалившегося Киркорова

Викторию Боню возмутила и выходка поп-короля, и реакция зала.

«Вот про это невежество я всегда и говорю! Люди настолько привыкли, что с ними обращаются невежественно, что для них это уже стало нормой. В любой процветающей стране весь зал бы вышел, никто бы не остался на этом концерте!

Неважно, был ли это его охранник, брат. Это в первую очередь — человек! И этот человек получает при всех по голове цветами! Это страшно, насколько люди себя не ценят и не уважают, приходя на меропрития к таким артистам.

Люди должны понимать, что это также оскорбление их самих. Он их вообще не считает ни за кого! Я тут король! Эго раздавит его, но будет уже поздно», — заявила Боня в беседе с порталом Teleprogramma.pro.