Пять лет борется с болезнью! Мельникова из «Улицы разбитых фонарей» заметно похудела

Анастасия Мельникова. Фото: Global Look Press

Актрисе все никак не удается побороть недуг.

Анастасия Мельникова не называет точный диагноз, который поставили врачи. При этом актриса из сериала «Улица разбитых фонарей» дала понять, что уже пять лет борется с тяжелой болезнью. И пока никак не может победить недуг.

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Так, Мельникова не стала скрывать, что перенесла несколько серьезных операций, одна из которых едва не привела к тяжелым осложнениям. Актрисе даже пришлось передвигаться на каталке. Сдаваться Анастасия не собирается: она намерена бороться со своей болезнью.

Мельникова появилась в студии программы Андрея Малахова, удивив поклонников метаморфозами во внешности. Актриса заметно похудела, она не смогла скрыть ножки-палочки.

По материалам «СтарХита».

Анастасия Мельникова постройнела. Фото: кадр из программы «Малахов»

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