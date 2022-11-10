Прозрачное белье сняла: Семенович в шелковом платье с разрезом засветила свои «вкусные» формы

Анна Семенович является популярной исполнительницей. Она раньше была частью группы «Блестящие». Певица не скрывает, что следит за своей внешностью. В этом году она отпраздновала 42-летие. Артистка признается, что хочет семью и детей. При этом у нее большие запросы к потенциальному жениху.
В последнее время Анна также занялась своим бизнесом. Она выпустила коллекцию белья для женщин с формами. Певица и сама с радостью красуется в мини-бикини. Она недавно отдохнула в Турции. Артистка щеголяла в купальнике на пляже.
На этот раз Семенович выложила пикантные домашние кадры. Она позировала на кровати в шелковом платье в пол. Наряд позволил ей засветить не только пышный бюст, но и изящные ножки. При этом в руках певица держала прозрачный лифчик. Она призналась, что это ее любимое нижнее белье.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Однако нашлись и те, кто ее раскритиковал.
«И пышечка может выглядеть очень красиво!», «Ой, какая вы вкусняшка», «Белье шикарное», «Да как не стыдно выставлять эти мешки на обозрение», «Жениха так ищешь», «Платье сидит идеально», — стали писать подписчики.