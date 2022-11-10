Прозрачное белье сняла: Семенович в шелковом платье с разрезом засветила свои «вкусные» формы

На этот раз Семенович выложила пикантные домашние кадры. Она позировала на кровати в шелковом платье в пол. Наряд позволил ей засветить не только пышный бюст, но и изящные ножки. При этом в руках певица держала прозрачный лифчик. Она призналась, что это ее любимое нижнее белье.

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