«Вот сейчас бы спела с Галкиным* на иврите — была бы бомба!»: продюсер — о карьере Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева официально стала гражданкой Израиля. Оказывается, что жена шоумена Максима Галкина* не испытывает языкового барьера, она свободно говорит и поет на иврите.

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Так, музыкальный продюсер Сергей Лавров припомнил, как еще в середине 90-х Алла Борисовна вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым спела на иврите композицию «Где родился я». Однако эффекта «вау» эта песня на поклонников не произвела. А вот сейчас, как считает продюсер, Примадонна могла бы дать вторую жизнь той композиции, превратив ее в хит.

«Вот сейчас бы Пугачева спела с Галкиным на иврите или с Кирковым — вот это была бы бомба», — приводит 5-tv.ru слова Сергея Лаврова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.