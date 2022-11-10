Холопы и рабы! Шукшина дала прогноз, вернется ли Пугачева в Россию

Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, обосновалась в Израиле. Примадонна едко пришпилила хейтеров, назвав их холопами и рабами, дав понять, что она плевать хотела на тех, кто изливает на нее свою желчь. Все это певица декламировала, уже покинув страну.

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В свою очередь Мария Шукшина поделилась мнением о том, вернется ли Примадонна на родину после грязного скандала.

«Пугачева назвала российских зрителей «холопами, которые превратились в рабов». А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит. Поэтому она и не собирается возвращаться в Россию», — считает Шукшина.

По материалам The Voice.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.