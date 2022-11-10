«Хотят жить в России и здесь зарабатывать»: Шукшина указала на место уехавших Галкина* и Пугачевой

Мария Шукшина в свежем интервью прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в Израиль. Так, актриса дала понять, что едва ли муж Примадонны может заработать за границей столько же, сколько на родине.

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Так, дочка писателя Василия Шукшина призналась, что не подаст руки, ни Алле Борисовне, ни ее мужу.

«Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить», - считает Шукшина, добавив, что лишь обстоятельства заставили их оставить насиженные места.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам The Voice