Проклятие алмазов? Племянница Зыкиной умерла при странных обстоятельствах

СМИ сообщили трагическую новость: ушла из жизни племянница Людмилы Зыкиной, Екатерина. 42-летняя женщина скончалась еще в конце октября при невыясненных обстоятельствах.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Известно, что последние годы она жила в маленьком доме в Пензенской области. О ее смерти сообщил адвокат Евгений Баленин, не вдаваясь в детали.
«Мы с Катей закончили работу в 2020 году. Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали», — заявил он МК.
Близкая подруга покойной Елена Лосева тоже не раскрыла причину смерти.
«Я вам говорить ничего не буду: зачем это надо? Я сама в шоке от этого известия, да. В ее родне люди больные, и у нее три заболевания было», — высказалась женщина.
Напомним, племянница Зыкиной прославилась после смерти легендарной певицы. Тогда она пришла на телевидение, заявив, что ее брат Сергей присвоил себе наследство знаменитой тети.
В итоге Екатерине достались только серьги с алмазами. Правда, драгоценности считались уникальными и стоили порядка двух миллионов долларов. Ранее они принадлежали супруге императора Александра III Марии Федоровне.