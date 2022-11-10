Проклятие алмазов? Племянница Зыкиной умерла при странных обстоятельствах

Напомним, племянница Зыкиной прославилась после смерти легендарной певицы. Тогда она пришла на телевидение, заявив, что ее брат Сергей присвоил себе наследство знаменитой тети.

В итоге Екатерине достались только серьги с алмазами. Правда, драгоценности считались уникальными и стоили порядка двух миллионов долларов. Ранее они принадлежали супруге императора Александра III Марии Федоровне.