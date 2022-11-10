«Он меня ударил и не один раз»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причине развода с Кириллом Дыцевичем

Настасья Самбурская является одной из самых известных актрис. Она не скрывает, что ее одна из самых ярких ролей в сериале «Универ». Артистка продолжает строить карьеру. Зачастую она оказывается в центре скандалов. Звезда ссорилась с Виктором Дробышем, а в соцсетях она регулярно частит ставит на место хейтеров.
Примечательно, что Самбурская в последнее время активно занимается спортом. Она также отказалась от вредных привычек и стала правильно питаться. Актриса мечтает встретить достойного мужчины. Обычно она скрывает свои романы. Но в интервью Надежде Стрелец артистка рассказала про свой брак с Кириллом Дыцевичем. Многие были уверены, что вместе они были два месяца, но оказалось, что брак просуществовал всего семь дней и завершился потасовкой.
Настасья Самбурская. Фото: кадр из YouTube-канала Надежды Стрелец
«Я попросила, чтобы он хотя бы сегодня не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: „Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне“. Он начал кричать: „Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!“ Ушел.
Время около двух часов ночи. Я ему пишу: „Ты вернешься“. Отвечает: „Я бы вернулся туда, где меня любят“. Я сказала: „Если ты сейчас не вернешься, уйду я“. Он не ответил. Я встала, села на такси и уехала. А началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: „Проститутка, иди туда откуда пришла“. А это моя квартира. И он меня бьет по лицу. Я взяла стул и уронила.
Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила. Нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила вызвать полицию. Он меня ударил и не один раз», — поделилась Самбурская.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она отметила, что тогда Дычевиц устроил скандал, была побита посуда. Сама актриса поранила ногу об осколок стекла от вазы. Стрелец она показала фотографии, на которых у нее ссадины на теле. Склоки у них были и до свадьбы. Однажды артистка не встретила его, а пошла на тренировку.
«Он устроил дикий скандал. Сказал, что свадьбы не будет. Я объясняла, что мое тело этой заработок, я должна поддерживать себя в форме.