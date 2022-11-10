«Он меня ударил и не один раз»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причине развода с Кириллом Дыцевичем

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Актриса призналась, что брак продлился всего семь дней. Все закончилось потасовкой.

Настасья Самбурская является одной из самых известных актрис. Она не скрывает, что ее одна из самых ярких ролей в сериале «Универ». Артистка продолжает строить карьеру. Зачастую она оказывается в центре скандалов. Звезда ссорилась с Виктором Дробышем, а в соцсетях она регулярно частит ставит на место хейтеров. 

Примечательно, что Самбурская в последнее время активно занимается спортом. Она также отказалась от вредных привычек и стала правильно питаться. Актриса мечтает встретить достойного мужчины. Обычно она скрывает свои романы. Но в интервью Надежде Стрелец артистка рассказала про свой брак с Кириллом Дыцевичем. Многие были уверены, что вместе они были два месяца, но оказалось, что брак просуществовал всего семь дней и завершился потасовкой. 

Настасья Самбурская. Фото: кадр из YouTube-канала Надежды Стрелец

«Я попросила, чтобы он хотя бы сегодня не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: „Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне“. Он начал кричать: „Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!“ Ушел.

Время около двух часов ночи. Я ему пишу: „Ты вернешься“. Отвечает: „Я бы вернулся туда, где меня любят“. Я сказала: „Если ты сейчас не вернешься, уйду я“. Он не ответил. Я встала, села на такси и уехала. А началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: „Проститутка, иди туда откуда пришла“. А это моя квартира. И он меня бьет по лицу. Я взяла стул и уронила.

Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила. Нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила вызвать полицию. Он меня ударил и не один раз», — поделилась Самбурская.

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Она отметила, что тогда Дычевиц устроил скандал, была побита посуда. Сама актриса поранила ногу об осколок стекла от вазы. Стрелец она показала фотографии, на которых у нее ссадины на теле. Склоки у них были и до свадьбы. Однажды артистка не встретила его, а пошла на тренировку. 

«Он устроил дикий скандал. Сказал, что свадьбы не будет. Я объясняла, что мое тело этой заработок, я должна поддерживать себя в форме. 

 

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