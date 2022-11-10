«Он меня ударил и не один раз»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причине развода с Кириллом Дыцевичем

«Я попросила, чтобы он хотя бы сегодня не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим и начинаются разговоры по поводу того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: „Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне“. Он начал кричать: „Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!“ Ушел.

Время около двух часов ночи. Я ему пишу: „Ты вернешься“. Отвечает: „Я бы вернулся туда, где меня любят“. Я сказала: „Если ты сейчас не вернешься, уйду я“. Он не ответил. Я встала, села на такси и уехала. А началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что нафиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: „Проститутка, иди туда откуда пришла“. А это моя квартира. И он меня бьет по лицу. Я взяла стул и уронила.

Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила. Нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила вызвать полицию. Он меня ударил и не один раз», — поделилась Самбурская.