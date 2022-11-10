«Ей лучше петь в кабаре для богатых мужиков»: Вовк припечатала Лободу

Экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода много лет зарабатывала деньги в России. Недавно певица отреклась от страны и отправилась покорять западную аудиторию.

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Ангелина Вовк раскритиковала звезду. Она заявила, что ей вообще было не место в российском шоу-бизнесе.