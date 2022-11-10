«Ей лучше петь в кабаре для богатых мужиков»: Вовк припечатала Лободу

Экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода много лет зарабатывала деньги в России. Недавно певица отреклась от страны и отправилась покорять западную аудиторию.
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Ангелина Вовк раскритиковала звезду. Она заявила, что ей вообще было не место в российском шоу-бизнесе.
«Не знаю, чем эта Лобода покорила нашу публику. Ей лучше в кабаре петь для богатых мужиков, но не на сцене и экране телевизора. Если артист талантлив, ему надо помогать, пусть он поет песни, соответствующие духу народа», — высказалась ведущая в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Напомним, Светлана Лобода уже не сможет возобновить свою карьеру в России. Артистке запретили въезд в страну до 2072 года.