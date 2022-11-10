Очаровательный блондин: Клава Кока поделилась первым фото с женихом

Клава Кока является известной исполнительницей. Она уже несколько лет строит карьеру. Певица регулярно находится на съемках. Она не скрывает, что любит выглядеть броско. Блондинка занимается спортом и всегда выступает в женственных нарядах. Примечательно, что звезда мечтает о семье и детях, но найти себе жениха ей оказалось сложно.
Этой осень Клава предстает на съемках шоу «Маска. Танцы». Она стала членом жюри. Накануне состоялись очередные съемки. Она предстала в джинсах и алом топе-хомуте. Неожиданно певица получила букет алых роз. Молодой человек встал перед ней на одно колено и попросил руки и сердца.
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Артистке вручили кольцо с бриллиантом. Кока была поражена. Она призналась, что такое происходит в ее жизни впервые. На фото певица показала спортивного блондина. Пользователи Сети вычислили, что это блогер Артур Кисловский, у которого прозвище ИньЯнь. Он в этот день показал в Сети такое же кольцо.
Клава Кока с женихом. Фото: соцсети звезды