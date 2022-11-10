«Илья не зря влюбился»: Арзамасова с начесом на макушке и в кимоно предстала в образе гейши

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Жена хореографа с легкостью перевоплощается.

Илья Авербух в одном из своих интервью признался, что вполне доволен браком с Лизой Арзамасовой, которая стала для него надежным тылом и опорой. Хореограф дал понять, что вместе с 27-летней Елизаветой он идет по одной дороге. Она его поддерживает во всех начинаниях. Повода для ссор и споров у них не бывает.

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Лиза Арзамасова в кимоно. Фото: личный архив

К тому же актриса из ситкома «Папины дочки» весьма хороша собой. В личном микроблоге Лиза поделилась снимком «из сундука», представ в образе гейши. Так, возлюбленная постановщика ледовых шоу примерила кимоно и сделала начес из волос на макушке.

«Хороша!», «Просто красотка», «Очаровательная, Лизок!», «Все то ей к лицу», «Илья не зря влюбился», «Прям из мемуаров гейши», — шутят фолловеры.

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