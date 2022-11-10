«Илья не зря влюбился»: Арзамасова с начесом на макушке и в кимоно предстала в образе гейши

Илья Авербух в одном из своих интервью признался, что вполне доволен браком с Лизой Арзамасовой, которая стала для него надежным тылом и опорой. Хореограф дал понять, что вместе с 27-летней Елизаветой он идет по одной дороге. Она его поддерживает во всех начинаниях. Повода для ссор и споров у них не бывает.

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