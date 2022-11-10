«Прошли тяжелые годы, обнищание... Сквозь слезы, через нужду»: Канделаки показала, какой красавицей была ее мама-врач в молодости

«В свой день рождения я всегда благодарю.

Благодарю человека, без которого не было бы ни меня, ни той радости и восторга, подарков, цветов, слов и признаний, которые меня окружают и сопровождают.

Мою маму.

Мы прошли вместе через тяжелые годы. Распад Союза, обнищание, ставшие ненужными вдруг профессии. Моей маме, красивой женщине и талантливому врачу, пришлось заниматься многими непривычными делами, делать это сквозь слезы, через нужду и необходимость. Оставить работу и ездить в Турцию за товарами, печь печенье на продажу и многое другое.

Тогда я поняла, что у слова «счастье» есть несколько определений.

Счастье — это когда мама не плачет.

Счастье — это когда мама делает то, что ей нравится.

Счастье — это когда все твои родные вместе с тобой, когда все спокойно и хорошо.

Сегодня, в свой день рожденья, я счастлива, потому что у моей мамы все хорошо, спокойно и вокруг нее большая дружная семья. Спасибо тебе, мама, за этот день, за твое упорство и твои усилия. Мы верили, и все стало хорошо. И так будет и дальше. Пусть у тебя будет еще много-много таких дней. Дней, когда тебя благодарят твои близкие», — добавила Тина.