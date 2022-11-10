«Прошли тяжелые годы, обнищание... Сквозь слезы, через нужду»: Канделаки показала, какой красавицей была ее мама-врач в молодости

Тина Канделаки в личном микроблоге поделилась фото своей мамы. Поклонники поразились сходству между телеведущей и ее родительницей. На черно-белом фото Эльвира Георгиевна еще молода. Понятно, чьи гены получила Тина. Мама бизнес-леди могла похвастаться шапкой густых волос, очаровательной улыбкой, благородными чертами лица, спокойным вдумчивым взглядом. И это не удивительно! Все-таки Эльвира Георгиевна — врач по образованию.
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Вот так мама Тины Канделаки выглядела в молодости. Фото: личный архив героя публикации
«В свой день рождения я всегда благодарю.
Благодарю человека, без которого не было бы ни меня, ни той радости и восторга, подарков, цветов, слов и признаний, которые меня окружают и сопровождают.
Мою маму.
Мы прошли вместе через тяжелые годы. Распад Союза, обнищание, ставшие ненужными вдруг профессии. Моей маме, красивой женщине и талантливому врачу, пришлось заниматься многими непривычными делами, делать это сквозь слезы, через нужду и необходимость. Оставить работу и ездить в Турцию за товарами, печь печенье на продажу и многое другое.
Тогда я поняла, что у слова «счастье» есть несколько определений.
Счастье — это когда мама не плачет.
Счастье — это когда мама делает то, что ей нравится.
Счастье — это когда все твои родные вместе с тобой, когда все спокойно и хорошо.
Сегодня, в свой день рожденья, я счастлива, потому что у моей мамы все хорошо, спокойно и вокруг нее большая дружная семья. Спасибо тебе, мама, за этот день, за твое упорство и твои усилия. Мы верили, и все стало хорошо. И так будет и дальше. Пусть у тебя будет еще много-много таких дней. Дней, когда тебя благодарят твои близкие», — добавила Тина.