Любовь тренировкам не помеха? 16-летнюю Валиеву подловили на свидании с исполнителем хита «Венера – Юпитер»

Камила Валиева феерично выступила на Олимпиаде в Пекине, однако завоевать медаль в личном зачете (в женском одиночном катании) не смогла, свою роль сыграл стресс и волнение после волны хейта из-за допингового скандала.

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Похоже, что к новому сезону подопечная Этери Тутберидзе сумела справиться с давлением общественности. Валиева продолжает тренироваться, выступать и соревноваться. К тому же, ходят слухи, что спортсменка с головой ушла в новые отношения. Якобы Камила встречается с Ваней Дмитриенко.

Молодой человек был в числе тех, кого чемпионка приглашала на свой день рождения. Также парочку подловили на свидании. Влюбленные не замечали никого вокруг, прогуливаясь по улочкам и держась за руки — фото можно посмотреть тут.

Кстати, Ваня и Камила почти ровесники. Певцу в октябре исполнилось 17 лет, а его подруге пока еще только 16.