Сердце остановилось! Умер бывший муж Елены Берковой

Утром в четверг, 10 ноября, стало известно о скоропостижной смерти бывшего мужа звезды фильмов для взрослых Елены Берковой.

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По информации СМИ, несколько часов назад Андрею Стоянову резко стало плохо и он потерял сознание. Мужчине сразу же вызвали скорую помощь. Однако прибывшая бригада медиков не смогла реанимировать 48-летнего мужчину. Им оставалось только констатировать смерть.

Андрей Стоянов был женат на Елене Берковой — правда, их брак продлился всего год. Мужчина снимался в кино. За его плечами такие проекты, как «Триггер», «Дылды», «Доктор Рихтер».

По данным Telegram-канала Mash, у бывшего мужа Елены Берковой, по предварительным данным, случилась передозировка запрещенными препаратами.

По материалам «СтарХита».