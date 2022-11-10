«Ничтожные деньги»: пародист Песков едва сводит концы с концами на пенсию мамы — реакция шоу-бизнеса

Александр Песков. Фото: Global Look Press

Артист признался, что живет на мизерный доход. Звездного сына поддерживает мама.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал слова Александра Пескова о том, что он вынужден брать деньги у мамы. Якобы пародист столкнулся с финансовыми проблемами. Он едва сводит концы с концами на мамину пенсию.

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Участник телестройки честно признался, что вся эта ситуация выглядит странно и он в нее мало верит. Так, Рустам Солнцев усомнился в том, что Александр Песков после пандемии не смог залатать свой бюджет, поехать на гастроли по проторенным дорожкам.

«Очень странно, что причиной безденежья названо отсутствие концертов», — недоумевает шоумен.

Звезда «Дома-2» признался, что даже не может себе представить, как мама отсылает прославленному артисту, всеобщему любимцу, свою пенсию. Тем более что пожилая женщина и сама, скорее всего, получает довольно скромное пособие. 

«Маленькие, ничтожные деньги...» — сетует Рустам.

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