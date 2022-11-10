«Ничтожные деньги»: пародист Песков едва сводит концы с концами на пенсию мамы — реакция шоу-бизнеса

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал слова Александра Пескова о том, что он вынужден брать деньги у мамы. Якобы пародист столкнулся с финансовыми проблемами. Он едва сводит концы с концами на мамину пенсию.

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