Бывшая звезда «Дома-2» распек «вернувшуюся» Собчак за понты

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал поведение Ксении Собчак. Телеведущая то спешно улетела из России, то тайно вернулась обратно.

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«Не хотелось бы ничего плохого при всем моем неоднозначном отношении к ней как к журналисту, к выбору ее гостей, к понтам, которые она время от времени транслирует из своих соцсетей. Нам уже за сорок перевалило, а мы все понтуемся, якаем: «Я то лучшая, я се лучшая», — подметил Рустам.