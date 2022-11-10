Эмин объяснил, зачем публично признался Гавриловой в любви после воссоединения

Эмин после расставания с моделью Аленой Гавриловой недолго побыл в холостяках. Музыкант снова сошелся со второй женой, вернувшись в семью, где у него подрастает дочка Афина. В своем микроблоге певец опубликовал фото с Аленой, публично признавшись ей в любви. В свежем интервью певец объяснил, чем был продиктован этот поступок.

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«Я, честно говоря, его никак не обдумывал. Последнее время много спекуляций ходило в СМИ, вместе мы — не вместе. Мне просто показалось, что ей будет приятно, если я поздравлю ее и таким образом тоже. Никаких скрытых мотивов в этом нет», - отметил артист.

Также Эмин дал понять, что подарил на день рождения Гавриловой шикарное колье, а вовсе не помолвочное кольцо, как писали в таблоидах.