«У американцев есть что подсмотреть»: Эмин заговорил о комфорте и уровне жизни в США

Помимо своей сольной карьеры Эмин занимается развитием и семейного бизнеса. Так, в одном из интервью музыканта спросили, почему их курорт Sea Breeze Resort напоминает идеальный пригород где-то в штате Флорида — с большими домами, идеальным газоном и цветущим садом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сам Эмин тут же подметил, что все-таки 6 лет прожил за океаном, не став скрывать, что успел многое почерпнуть, чему-то научится, что-то перенять. Также певец назвал сильные стороны американцев там, где речь заходит о бизнесе и уровне жизни.

«Я прожил в США шесть лет, и отпечаток безусловно остался. У американцев есть что подсмотреть и чему поучиться. Уже не первое столетие эта страна создает все для того, чтобы люди жили комфортно», - добавил артист.

Так, многое Эмин привнес и в свой бизнес. Для реализации своего проекта он привлек именно американских архитекторов. Главный плюс курорта, как считает певец, в том, что он продуман, спроектирован и только потом реализован.

«Я передвигаюсь по территории на гольф-каре и могу на своем опыте убедиться, насколько дороги комфортные, подсказать, где неправильно устроен перекресток. Мне важно, чтобы я мог позвонить и заказать пиццу из ресторана, продукты из магазина, лекарство из аптеки — и знать, что все доставят лично в руки в ближайшее время», - уточнил музыкант.

По материалам Hello!.