«Андрюше один год»: финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова предстала на руках с подросшим сыном

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова вместе с мужем воспитывает двух детей-погодков дочь Милану и сына Андрея.

Девочке не так давно исполнилось два года, а мальчику 10 ноября - ровно год. В микроблоге Елена Голунова напомнила поклонникам о дне рождении сына, поделившись теплым семейным фото.

С утра пораньше Елена Голунова позировала вместе с мужем и детьми на фоне празднично украшенной гостиной. Воздушные шары, мишура и улыбающиеся родители с малышами на руках - милота!

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