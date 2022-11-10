«Андрюше один год»: финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова предстала на руках с подросшим сыном

Елена Голунова

Елена Голунова. Фото: соцсети

Семья ясновидящей Елены Голуновой отмечает день рождения младшего наследника.

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова вместе с мужем воспитывает двух детей-погодков дочь Милану и сына Андрея.

Девочке не так давно исполнилось два года, а мальчику 10 ноября - ровно год. В микроблоге Елена Голунова напомнила поклонникам о дне рождении сына, поделившись теплым семейным фото.

С утра пораньше Елена Голунова позировала вместе с мужем и детьми на фоне празднично украшенной гостиной. Воздушные шары, мишура и улыбающиеся родители с малышами на руках - милота!

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«Андрюше 1 год! Какое счастье, когда дети рядом! Мы безумно счастливы! Пусть детки растут здоровыми и только радуют нас! Пусть каждый из вас познает тепло семейного очага, радость и тепло любящих сердец!» - написала под фото Елена Голунова.

Елена Голунова с мужем и младшими детьми. Фото: соцсети

Напомним, всего у 54-летней ясновидящей Елены Голуновой пятеро детей - четыре сына и дочка. Двое из ее сыновей уже взрослые мужчины, один - подросток, а четвертый пока еще малыш.

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