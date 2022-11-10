Вернувшаяся на «Дом-2» Саша Черно поделилась первыми кадрами с «Поляны» (видео)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно перестала скрывать и интриговать по поводу возвращения своей семьи на проект.
Накануне новость о приходе Саши Черно и Иосифа Оганесяна появилась в официальном аккаунте телестройки в соцсети.
С того момента Саша Черно начала открыто размещать в микроблоге кадры, записанные на «Поляне», где они теперь находятся с Иосифом.
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На этот раз Саша Черно запечатлела, как супруг заплетает ей косы. На видео оба выглядят счастливыми, словно это не они погрязли в скандалах и делали громкие заявления о разводе.
«Короче, если ваш муж не плетет вам косы, то у вас неправильный муж. Вот мой, видите, пытается мне что-то там заплести», - хохоча, сказала Саша Черно в кадре.
Напомним, целью своего возвращения на проект Оганесян и Черно называют восстановление отношений и сохранение семьи. Пара надеется, что придя туда, где все начиналось, они смогут начать новую жизнь.