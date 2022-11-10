Вернувшаяся на «Дом-2» Саша Черно поделилась первыми кадрами с «Поляны» (видео)

На этот раз Саша Черно запечатлела, как супруг заплетает ей косы. На видео оба выглядят счастливыми, словно это не они погрязли в скандалах и делали громкие заявления о разводе.

«Короче, если ваш муж не плетет вам косы, то у вас неправильный муж. Вот мой, видите, пытается мне что-то там заплести», - хохоча, сказала Саша Черно в кадре.