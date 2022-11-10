«Это же как людей нужно ненавидеть…»: скандальную выходку Киркорова с букетом оценил Шахназаров

По сей день продолжаются обсуждения скандальных выходок Филиппа Киркорова. Его поведение на сцене и за кулисами во время гастролей шокировали зрителей и онлайн-публику. Одна из последних выходок поп-короля – это букет по лицу зрителя в зале. Артист спустился со сцены и вдруг неожиданно накинулся на мужчину, врезав ему цветами.

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Известный журналист Михаил Шахназаров, увидев ролик с происшедшим в Сети, пришел в замешательство. Обозреватель убежден, что Киркорову очень повезло жить в России – за такое ему в другой стране явно не поздоровилось бы.