Белый верх, черный низ: Рудова блеснула прелестями в рубашке на завязках и мини-юбке

Звезда экрана Наталья Рудова пожаловалась в микроблоге на плохой сон. Она проснулась очень рано и не смогла уснуть. И чтобы скоротать свободное до начала рабочего дня время, она решила нарядиться. Перебирая одежду в гардеробе, Наталья нашла белую рубашку, а к ней – мини-юбку.

«Что делать еще 3 часа до выхода!» - написала звезда.

Рубашку Рудова подвязала под грудью, по-модному оголив талию, мини-юбка в складку подчеркнула стройные ноги красотки. Сама звезда поспешила запечатлеть себя на селфи, поклонникам такое утреннее фото пришлось по душе.