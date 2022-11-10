Валя Карнавал в мини-юбке на шнуровке показала интимное

Певица и блогерша Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, в последнее время не так часто радует фанатов своими откровенными образами. Девушка увлеклась спортом и одежду выбирает соответствующую – безразмерные худи и джогеры скрывают прекрасную фигуру Вали.

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Но на сей раз красотка сделала исключение, блеснув тем, что природа подарила. Нарядившись в секси-чулки и мини-юбку на шнуровке, Карнавал запечатлела с интимного ракурса свои бедра. Получилось горячо, заметили многие фолловеры.