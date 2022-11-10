Камила Валиева закрутила роман с кумиром миллионов тинейджеров

Фигуристка и участница Олимпийских игр в Пекине-2022 Камила Валиева стала встречаться с кумиром миллионов тинейджеров, певцом Ваней Дмитриенко. Парочку заметили на улице, они держались за руки и мило ворковали. Их быстро запечатлели папарацци и слили в Сеть, кадры опубликовал сайт StarHit.

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Камила была фанаткой Дмитриенко, они познакомились и стали общаться, певец даже приходил на прокаты к ней на каток. Буквально месяц назад исполнитель хита «Венера – Юпитер» был еще несвободен – встречался с блогершей Сашей Айс. Девушка до сих пор тяжело переживает расставание. А Ваня быстро забыл бывшую и уже обзавелся новыми отношениями.