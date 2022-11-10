Чтобы мама была красивой: годовалый сынишка проконтролировал, как Арзамасова наносит макияж

Елизавета Арзамасова недолго просидела в декретном отпуске. Более того, она берет на себя все больше проектов, лишая себя общения с сыном все больше. Поэтому вынуждена нанимать няню.

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Меж тем, актриса использует любую возможность, чтобы побыть с годовалым сынишкой. Лева уже заметно подрос и стал настоящим маминым помощником. Он даже разбирается в макияже и знает, какую косметику нужно использовать маме – актриса показала, как он подсобил ей во время преображения.

Кадры мамы с сыном вызвали у подписчиков в Сети бурю восторгов. Люди заметили, что Лева уже понимает, как маме важно быть красивой.