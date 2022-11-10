«Разбитое сердце»: Брежнева после слухов о разводе с Меладзе сделала драматичное заявление

Экс-звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сделала заявление на фоне слухов о своем разводе с Константином Меладзе. Поговаривали, что певица и продюсер на фоне политических взглядов разошлись еще летом, отчего Брежнева и стенала в своем микроблоге. Судя по заявлению Брежневой про свое разбитое сердце, с Меладзе они все-таки разошлись.

«Все потихоньку собирается, складывается как пазл. Собирается из осколков разбитое сердце», - драматично написала звезда накануне.

О том, что время лечит, свидетельствуют и возобновившиеся выступления Брежневой. Она не стала изобретать велосипед, а пошла проторенной соотечественниками дорожкой: вслед за Максом Барских и Светланой Лободой начала петь в Латвии.