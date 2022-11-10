Ревнует к другому: вот почему Ревва забросил больную мать

Откровения матери шоумена Александра Реввы Любови Рачеевой шокировали общественность. Еще бы: по признанию женщины, знаменитый сын не переступал порог родного дома 18 лет, редко ей звонит, а увидеться с ним она может, лишь купив билет на его концерт или подкараулив в гостинице во время гастролей в родном Сочи.
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Но все оказалось не столь бесчеловечно, как выяснили журналисты. Любовь Рачеева, судя по всему, приукрасила действительность для скандального шоу, на котором выдала все это. И в частной беседе рассказала, как все на самом деле.
Мать Реввы увлечена продюсированием казахстанского певца Ержана Нургалиева, и к нему сын ревнует мать. Именно из-за него сорвалась одна из редких встреч Артура Пирожкова и родительницы. Рачеева сама рассказала, как все было.
«Он меня приглашал, приехал на один день на Красную Поляну. Это было воскресенье — в сентябре. Он звонит, говорит: «Мама, мы с Анжеликой тебя ждем».
Я говорю: «Сыночек, у меня сегодня концерт Ержана. Мне нужно ему погладить рубашку, встретить его, людей посадить в зал. У меня ножка болит, уже пять часов вечера… Сын вообще-то должен приехать к матери домой, а в ресторанах с друзьями встречайся. Миленький, ну не смогу я приехать».
Он написал: «Тогда пусть тебе Ержан и помогает». Ревнует, очень ревнует!» — призналась Любовь Рачеева сайту Woman.ru.