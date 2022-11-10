Ревнует к другому: вот почему Ревва забросил больную мать

Откровения матери шоумена Александра Реввы Любови Рачеевой шокировали общественность. Еще бы: по признанию женщины, знаменитый сын не переступал порог родного дома 18 лет, редко ей звонит, а увидеться с ним она может, лишь купив билет на его концерт или подкараулив в гостинице во время гастролей в родном Сочи.

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Но все оказалось не столь бесчеловечно, как выяснили журналисты. Любовь Рачеева, судя по всему, приукрасила действительность для скандального шоу, на котором выдала все это. И в частной беседе рассказала, как все на самом деле.

Мать Реввы увлечена продюсированием казахстанского певца Ержана Нургалиева, и к нему сын ревнует мать. Именно из-за него сорвалась одна из редких встреч Артура Пирожкова и родительницы. Рачеева сама рассказала, как все было.