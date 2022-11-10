«Долго и мучительно»: Эвелина Бледанс оформила в собственность элитную квартиру

Бывшая возлюбленная бизнесмена Александра Семина – Эвелина Бледанс – переехала со своим сыном в новую квартиру. К слову, взяла ее знаменитость в ипотеку.

Даже звезды не всегда могут накопить на недвижимость мечты. Вот и Эвелина Бледанс после терзающих сомнений решилась взять кредит в банке и купить квартиру в ЖК бизнес-класса.

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И вот уже Эвелина вместе с наследником вовсю готовят на новой кухне.