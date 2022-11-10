«Против нас»: Вовк шокирована предательством Ротару

80-летняя телеведущая Ангелина Вовк поделилась воспоминаниями о советской эстраде, в частности, об отношениях между украинскими и российскими артистами. Звезда экрана подчеркнула, что никогда не слышала никакой недоброжелательности от них.

«Мы все были одним целым. И я не слышала ни одного возражения. Я даже потом удивилась, когда узнала, что София Ротару, прошел слух, якобы дает деньги на войну против нас», - подчеркнула Вовк в интервью на канале «Эмпатия Манучи».

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Ротару, как сообщалось ранее, оказывала помощь украинским военным, отчисляя деньги на нужны армии. Сама артистка не комментировала свои поступки, зато ее позиция более чем красноречиво была обозначены в соцсетях – она регулярно «молилась» за Украину, постоянно публикует сине-желтый флаг.