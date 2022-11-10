«О, я такой идиот»: Сильвестр Сталлоне признался, о чем жалеет больше 40 лет

Исполнитель главной роли в фильме «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне рассказал, почему он кусает локти уже больше 40 лет.

Оказалось, актер мог стать обладателем 34 миллионов долларов.

«Я отказался от 34 миллионов. Мы снимали «Рэмбо III». Мы думали, что это будет самый большой хит — это было еще до того, как он вышел. И мне за это заплатили целое состояние. Затем они говорят: «Мы хотим «Рэмбо IV». Вот оно: платим иди играй, 34». Я говорю: «Давайте не будем спешить…»», – вспомнил актер.

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