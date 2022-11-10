Весь Дубай на ушах: Наташа Королева в алом бикини в горошек показала честные телеса

Исполнительница из 90-х Наташа Королева улетела, как и многие знаменитости, в Арабские Эмираты. Там артистка много времени проводит на пляже. Но и про соцсети не забывает, и периодически радует фолловеров жаркими кадрами.

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Новая порция фото не заставила себя ждать. Королева всегда гордилась своими пышными формами, и отпуск – самое время похвастаться ими еще раз. Наташа в алом бикини в горошек позировала на фоне главной достопримечательности Дубая, но затмила ее своей красотой.

Точеная талия и пышный бюст Королевой свели с ума фолловеров. Певица не стала злоупотреблять фотошопом и оставила явными свои несовершенства – дряблость и целлюлит. Но от такой честности только выиграла, потому что отбоя от комплиментов не было.