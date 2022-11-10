Гендер-пати: Лиза Моряк раскрыла пол будущего ребенка от Сарика Андреасяна

Актриса Лиза Моряк опубликовала ролик с участием мужа Сарика Андреасяна в личном микроблоге. Примечательно, что на видео пара рассекретила пол их будущего малыша.

Напомним, Лиза уже не первый год в браке с режиссером. Знаменитости перестали скрывать беременность Моряк в сентябре этого года.

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А недавно Сарик и Лиза решились на гендер-пати. Обычно на такой вечеринке родители будущего ребенка открывают коробку с шариками или лопают их, чтобы показать пол ребенка.